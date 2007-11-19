Завтра в Украине - День траура

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о том, что 20 ноября будет Днем траура по погибшим шахтерам на шахте им. Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня журналистам на шахте им. Засядько.

«Я сегодня подписал Указ, который предусматривает, что 20 ноября будет Общенациональным днем траура. И просил бы каждого из вас, в меру своих возможностей, поддержать каждую семью, пострадавшую от взрыва. Еще раз продемонстрировать, что мы - украинское общество, что у нас есть большое сердце, которое может сопереживать», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздухо-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.

По данным Донецкой ОГА, погибшими считаются 72 шахтера. Судьба еще 28 горняков остается неизвестной.