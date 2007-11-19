Симоненко заявяет, что Ющенко будет мешать спасателям
Лидер КПУ нашел крайнего
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен нести персональную ответственность за неудовлетворительное состояние угольной отрасли.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, такое мнение он высказал сегодня, комментируя трагедию на донецкой шахте им.А.Засядько.
П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что посещение Президентом шахты им.А.Засядько, где в результате трагической аварии погибли десятки людей, а судьба многих шахтеров остается неизвестной, - это «всего лишь популизм, уже ставший для ЮЩЕНКО нормой обозначения своей значимости на посту Президента».
По его словам, практика подобных визитов на место аварий и президентские “разносы” только вредят делу. «Эта его (Президента – УНИАН) безответственность снова повлечет за собой нарушение графика спасательных работ, отвлечение специалистов и руководителей МЧС от выполнения их прямых обязанностей, как это было в Крыму и Днепропетровске», - сказал П.СИМОНЕНКО.
Лидер КПУ отметил, что Президенту впору было бы подумать о своей ответственности «за ту вредительскую политику в отношении угольной отрасли, которую он проводил, будучи премьер-министром, а теперь Президентом страны».