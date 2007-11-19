Симоненко заявяет, что Ющенко будет мешать спасателям

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен нести персональную ответственность за неудовлетворительное состояние угольной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КПУ, такое мнение он высказал сегодня, комментируя трагедию на донецкой шахте им.А.Засядько.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что посещение Президентом шахты им.А.Засядько, где в результате трагической аварии погибли десятки людей, а судьба многих шахтеров остается неизвестной, - это «всего лишь популизм, уже ставший для ЮЩЕНКО нормой обозначения своей значимости на посту Президента».

По его словам, практика подобных визитов на место аварий и президентские “разносы” только вредят делу. «Эта его (Президента – УНИАН) безответственность снова повлечет за собой нарушение графика спасательных работ, отвлечение специалистов и руководителей МЧС от выполнения их прямых обязанностей, как это было в Крыму и Днепропетровске», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер КПУ отметил, что Президенту впору было бы подумать о своей ответственности «за ту вредительскую политику в отношении угольной отрасли, которую он проводил, будучи премьер-министром, а теперь Президентом страны».