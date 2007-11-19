Луценко считает, что неподписанты из НУ-НС слишком заигрались

Лидер блока «Наша Украина – Народная Самоборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что отказ некоторых депутатов блока подписать соглашение о создании демократической коалиции дискредитирует не только “Нашу Украину - Народную Самооборону”, но и Президента.

Такое мнение он выразил в интервью 5-му каналу.

"Сегодня эта игра зашла далеко, она дискредитирует сам блок, она дискредитирует Президента, она дискредитирует нашу ответственность перед избирателями, которые сомневаются в нашей стабильности, ответственности за взятые на себя обязательства”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что определенная группа депутатов НУ-НС, которая тяготеет к авторитету Виктора БАЛОГИ демонстрирует несогласие с общеполитической линией блока и свои отдельные амбиции. “Если бы это было определенное время и достигало каких-то тактических целей усиления позиций "Нашей Украины", стратегических позиций усиления блока, я не имею на это никаких возражений, это нормальное явление в любой политике”, - сказал он. При этом Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что Президент Украины неоднократно говорил, что единственная возможна коалиция в парламенте – на основе союза "Нашей Украины – Народной самообороны" и БЮТ. В то же время он напомнил, что глава государства требовал от всех депутатов блока "Наша Украина – Народная Самооборона" срочно подписать соглашение об обязательстве о создании именно такой коалиции.

“В данном случае, я считаю, что никто не имеет права играть в свои амбиции в условиях, когда так тяжело демократам далась победа всего в 3 голоса. Недопустимо сегодня играть в свои личные амбиции кому-либо: ни Виктору Ивановичу БАЛОГЕ, ни Юрию Виталиевичу ЛУЦЕНКО, ни Вячеславу КИРИЛЕНКО, никому”, - сказал он. Ю.ЛУЦЕНКО также заверил, что тот, кто не выполнит взятых перед избирателями обязательств, не может рассчитывать на вхождение в следующую мощную демократическую партию, которая однозначно будет представлена в следующем парламенте. “Все, кто предаст обещания избирателям, останется на политическом маргинессе. Я надеюсь, эти слова будут услышаны”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.