Луценко пугает потенциальных “Морозов” пролетом мимо списка

Первый номер Блока "Наша Украина – Народная Самооборона" Юрий Луценко предупреждает, что те, кто "изменит обещаниям избирателям", не попадут в список Блока в следующем парламенте. Об этом он заявил в интервью" 5 каналу, сообщает сайт блока НУ-НС.

"Любой, кто не выполнит взятых перед избирателями обязательств, не может рассчитывать на вхождение в будущую мощную демократическую партию, которая однозначно будет представлена в следующем парламенте", - подчеркнул Луценко.

"Конечно, они побудут депутатами, поскольку у нас нет императивного мандата, но перспективы у предателей не было и не будет. Мы не для того проводили досрочные выборы, чтобы породить новых "Морозов", - отметил он.

"Я прошел все выборы. Сотням тысяч людей я рассказывал, что мы будем делать. Я имею полное моральное и политическое право напомнить всем своим коллегам, которых всех уважаю... вы дали избирателям слово, вы должны его сдержать", - добавил Луценко.