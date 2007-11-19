Ющенко прибыл на шахту им. Засядько
14:44, 19 ноября 2007Политика
887 0
Президент примет участие в заседании комиссии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл на шахту им. Засядько.
Его встречали члены правительственной делегации, а также председатель совета арендаторов шахты им. Засядько.
В.ЮЩЕНКО проследовал в административный корпус шахты для участия в работе заседания правительственной комиссии.
Как сообщал УНИАН, 18 ноября в 3.11 в Донецке на шахте им. Засядько на горизонте 1078 м произошел взрыв воздухо-метановой смеси. Всего в шахте работало 457 горняков. 357 из них подняты на поверхность.
Погибшими считаются 70 шахтеров. Судьба еще 30 горняков остается неизвестной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter