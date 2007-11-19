Соратник Мороза видит, что мусор из избы уже выпирает

Представитель Социалистической партии Украины Евгений Филиндаш рассказал о том, что послужило причиной его исключения из членов политсовета партии, и поделился своим мнением, кто виноват в провале СПУ на выборах в парламент.

“Я долгое время на заседаниях и политсовета, и политисполкома партии выступал с критикой курса нашего руководства и пытался объяснить еще с прошлого года, что мы идем неправильным путем. Но, к сожалению, я остался в меньшинстве, и руководство партии упорно вело к той катастрофе, которая произошла на выборах”, - отметил политик.

По его словам, раньше он не выносил информацию о проблемах внутри партии в СМИ, чтобы его точка зрения не была использована против СПУ.

“Но после окончания выборов сора в избе стало настолько много, что его уже не нужно было выносить – он сам выпирает. Если мы из нашей избы не уберем весь сор, то его станет так много, что в партии не останется места ничему другому”, - заявил Филиндаш.

Комментируя вопрос, сделала ли партия на третьем этапе 13-го съезда, который прошел 17 ноября какие-либо выводы относительно проигрыша на выборах, политик сказал: “Как раз выводов не было сделано никаких. Поэтому и остались в руководстве все те же люди, они не захотели признать свою вину и ответственность за провал на выборах, и уйти в отставку. Я решил, что если не могу влиять на политику руководства партии, то не хочу больше разделять ответственность за их провальный курс, и поэтому решил остаться рядовым членом партии”.

Отвечая на реплику, лежит ли часть ответственности за провал на выборах на лидере партии Александре Морозе, Евгений Филиндаш отметил: “Что касается Мороза – да, он должен нести ответственность. Он также виноват в этой ситуации. Я считаю, что он обязан, в первую очередь, признать свои ошибки и сделать из них выводы. Но, к сожалению, он этого не сделал. А что касается его лидерства, то при всех серьезных ошибках, которые он допустил, на данный момент большинство партии считает, что Мороз должен остаться главой СПУ”.

“Подчеркну, Александр Мороз должен был радикально поменять свое окружение, поменять курс партии и признать ошибки”, - резюмировал политик.

Напомним, 17 ноября проходил 3-й этап 13-го съезда СПУ. На нем было принято решение переизбрать Александра Мороза главой Социалистической партии.

Против его избрания проголосовал лишь 1 человек. А бывший лидер СМС Евгений Филиндаш по собственному желанию был исключен из членов политсовета.

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