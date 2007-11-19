Ющенко назначил заместителем председателя СБУ женщину

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Светлану НЕЖНОВУ заместителем председателя Службы безопасности Украины – директором Департамента хозяйственного обеспечения СБУ. Текст соответствующего указа главы государства от 17 ноября размещен сегодня на официальном сайте Президента. Другим указом Президент освободил С.НЕЖНОВУ от должности директора Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

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