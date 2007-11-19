Путин выразил соболезнования Ющенко

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Украины Виктору Ющенко в связи с трагедией на шахте в Донецкой области, где при взрыве погибли 69 горняков, судьба 31 остается неизвестной, сообщает РИА Новости.

"Глубоко потрясен сообщением о трагедии на шахте имени А.Ф.Засядько в Донецкой области, приведшей к большим человеческим жертвам. Искренне разделяем горе братской Украины, воспринимаем происшедшее как нашу общую беду. Прошу передать слова поддержки и сострадания родным и близким погибших и пожелания выздоровления всем пострадавшим в аварии", - цитирует пресс-служба Кремля текст телеграммы, направленной Путиным Ющенко.

Взрыв на шахте имени Засядько произошел накануне в 14-м конвейерном штреке при проведении работ по бурению. В Донецкой области в связи ЧП объявлен трехдневный траур.