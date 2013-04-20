В августе во Львове состоится Х Всемирный Конгресс Украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всемирного Конгресса Украинцев, отметив, что нынешний конгресс пройдет под лозунгом "Contra spem spero!". «Эти слова известной украинской поэтессы Леси Украинки отражают веру двадцатимиллионной украинской диаспоры в лучшее будущее Украинского государства, несмотря на серьезные вызовы современности», - говорится в сообщении.

В работе X Всемирного Конгресса Украинцев примут участие делегаты составляющих организаций ВКУ, которые сегодня действуют в 33 странах мира, и представители организаций еще из 14 стран, с которыми ВКУ поддерживает связи, а также широкая украинская общественность с Украины и диаспоры.

X Всемирный Конгресс Украинцев посвящается памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-33 годов в его 80 годовщину. А потому 20 августа по завершении Первой пленарной сессии, возле памятника Тарасу Шевченко пройдет церемония миллионов жертв Голодомора. После этого во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им.Соломии Крушельницкой состоится торжественное открытие X Всемирного Конгресса Украинцев.

В течение трехдневной встречи делегаты X Всемирного Конгресса Украинцев подведут итоги работы ВКУ за 2008-2013 гг, обсудят актуальные для украинского сообщества вопросы, в том числе и во время тематических сессий: "Евроинтеграция Украины", "Мировое украинство" и "80-летие Голодомора", и начертят пути деятельности на следующий пятилетний срок. В последний день X Всемирного Конгресса Украинцев, 22 августа, будет избран новый состав руководящих органов ВКУ.

Проведению в Львове X Всемирного Конгресса Украинские способствуют Национальный университет "Львовская политехника" вместе с его Международным институтом образования, культуры и связей с диаспорой и городские власти Львова.

*** ВКУ является международным координатором украинских общин в диаспоре, представляющий интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 32 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основанный в 1967 г. как неприбыльная организация, в 2003 г. ВКУ был признан неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.