Янукович трудится над книгой о себе и Тимошенко

В ближайшее время в свет выйдет книга «Уряди України (1917-2007)». Руководство действующего правительства подготовку издания взяло под личный контроль. Редакционный совет издания возглавил сам премьер-министр Виктор Янукович. Над книгой также трудится министр Кабмина Анатолий Толстоухов.

По данным сотрудников Кабмина, это будет научно-документальная монография. Ее издание посвящено 90-й годовщине со дня создания первого украинского правительства. Из госбюджета на книгу выделено полмиллиона гривен.

Как удалось выяснить Делу, текст монографии готовили сотрудники Института истории Национальной академии наук (НАН). На данный момент издательство «Наукова думка» готовится к печати книги. «Она выйдет в свет в декабре этого или в январе следующего года», — пообещал директор издательства Игорь Алексеенко.

Заместитель директора Института истории НАН Станислав Кульчицкий, который возглавил авторский коллектив монографии, заверяет, что премьер Янукович приложил руку к изданию. «Виктор Федорович ознакомился с текстом книги еще на предварительном этапе, однако лично с ним я не встречался», — рассказывает Кульчицкий. А вот Анатолий Толстоухов, напротив, активно общался с авторами книги. «У нас даже случались дискуссии по некоторым вопросам, однако незначительные», — говорит Кульчицкий. По его словам, все авторы писали материалы по единой схеме, в которой оценочные суждения сведены к минимуму. «Сложности возникли разве что с биографией Павла Лазаренко, некоторая информация по нему весьма противоречива», — говорят в Институте.

При этом автором статьи о правительствах современной Украины выступил лидер блока своего имени профессор Владимир Литвин. Иными словами, перу экс-спикера принадлежат воспоминания об основных вехах деятельности на посту премьер-министра Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко и Виктора Януковича.

Издание поинтересовалось у Владимира Литвина, какую оценку получило от него, например, правительство Тимошенко. «Объективистскую, — заверил экс-спикер. — Мы отказались от политических оценок, но описали основные решения правительства, результаты по основным направлениям работы». В то же время на вопрос, останется ли лидер БЮТ довольна статьей о ней, Литвин выпалил: «Да ради Бога!» Правда, затем добавил: «Я убежден, что эмоций и отрицаний не будет, потому что там нет политической составляющей».

Тем не менее авторы и издатели под разными предлогами пока отказываются показывать главы, посвященные современным правительствам. Сотрудники Института истории признались, что не располагают подготовленным ими же текстом. А в издательстве «Наукова думка» показали лишь несколько страниц книги, отметив, что «остальные — в работе».

И все же Делу удалось узнать, что книга «Уряди України» начинается с обращения Виктора Януковича. Там премьер размышляет об исторической роли украинских правительств. Согласно содержанию, справка о деятельности нынешнего премьера занимает две страницы, в то время как о Ющенко, Тимошенко и Еханурове написано только по одной.

Ранее Виктор Янукович уже написал две книги о своей политической и государственной деятельности. Член Партии регионов Анна Герман заявила, что оба труда издавались за партийные средства. «Из бюджета — ни копейки», — заверила она.