У Азарова вспомнили добрым словом Ленина

В Полтаве министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин, в рамках общегосударственного субботника, убирал берега Ворсклы от мусора.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с ним на субботник вышли губернатор Полтавской области Александр Удовиченко, председатель облсовета Иван Момот, мэр Полтавы Александр Мамай и другие чиновники.

«Скоро мы будем отмечать 100-летие проведения таких субботников. К ним можно относиться по-разному. Можно по-разному относиться к исторической фигуре Ленина, - отметил Равиль Сафиуллин. - Но в любом случае начатая им традиция убирать и сажать деревья - добрая традиция»

«Сегодня люди по всей Полтавщине вышли наводить порядок, и это правильно, - отметил А.Удовиченко. - Одной из главных задач среди прочего, мы ставим еще отремонтировать сегодня памятные места времен Великой Отечественной войны. Это наша святая обязанность».

По теме: Министр Козак рассказал, в чем смысл жизни

После уборки берегов Ворсклы чиновники отправятся в дендропарк, где также будут убирать территорию в рамках субботника.

Начальник управления ЖКХ Полтавской ОГА Александр Тонков заявил, что чиновники и представитель ОГА и облсовета должны убрать береговую зону общей площадью около 1180 метров.

«Здесь сегодня работает вся облгосадминистрация, облсовет и 158 человек молодежи (студенты техуниверситета, аграрной академии и педуниверситета).Всего, по предварительным данным, на сегодняшний субботник на берег речки пришло 785 человек»,- сказал А.Тонков.