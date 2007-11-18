Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вылетает в Донецк в связи с аварией на шахте им. Засядько.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Предполагается, что В.ЯНУКОВИЧ проведет заседание Правительственной комиссии по поводу аварии на шахте.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии „Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

На данное время количество жертв взрыва на шахте составляет 19 человек.