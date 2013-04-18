Старший сын Януковича за год заработал почти 580 миллионов

Владелец донецкой группы компаний «МАКО» Александр Янукович в 2012 году задекларировал 579 млн 232,2 тыс. грн дохода, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «МАКО Холдинг».

Согласно сообщению, он уплатил в государственный бюджет 29 млн 971,3 тыс. грн в качестве налога с доходов физических лиц.

В пресс-службе уточнили, что данные суммы были уплачены А. Януковичем как физлицом и речь не идет о налогах, которые дополнительно были уплачены предприятиями группы «МАКО» за аналогичный период.

«Мы продолжаем движение к европейским стандартам открытости и полной прозрачности. Осознавая тот факт, что деятельность предприятий группы часто оценивается с поправкой на мою фамилию, считаю правильным публично отчитываться о своих доходах», - приводит пресс-служба слова А.Януковича.

По теме: Янукович советует спросить у его сына Александра, как тот стал миллиардером

Услуги по подготовке годовой декларации об имущественном состоянии и доходах А.Януковича за 2012 год оказала компания ООО «ПрайсуотерхаусКуперс».

В пресс-службе добавили, что финансовые результаты работы предприятий группы «МАКО» за 2012 год будут опубликованы после окончания аудита финансовой отчетности.

Справка УНИАН. Предприятия группы «МАКО» работают на рынке Украины с 2009 года. На 1 января 2012 года в состав холдинга входило 16 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «ВБР». Собственником группы «МАКО» является старший сын Президента Украины Александр Янукович.