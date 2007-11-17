Мороз переизбран лидером СПУ

Александр МОРОЗ переизбран председателем Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на третьем этапе ХІІІ съезда СПУ, проходящем в Киеве, также была выдвинута кандидатура Станислава НИКОЛАЕНКО, но он снял свою кандидатуру, мотивируя тем, что необходимо руководствоваться не “амбициями, а думать о движении партии вперед”.

Он назвал А.МОРОЗА «авторитетным и известным человеком».