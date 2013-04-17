«Батькивщина»: ГПУ не дает защите Тимошенко протоколов допросов Кириченко
Генпрокуратура не предоставляет защитникам Тимошенко протоколы допросов Кириченко по делу об убийстве Щербаня, заявляет «Батькивщина».
Генеральная прокуратура Украины не предоставляет защитникам лидера ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии Тимошенко протоколы допросов очередного свидетеля обвинения, бывшего советника экс-премьер-министра Павла Лазаренко Петра Кириченко по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению пресс-службы партии «Батькивщина».
В пресс-службе напомнили, что 16 апреля 2013 года защитники Ю.Тимошенко получили сообщение о том, что 19 апреля 2013 года на судебном заседании по проведению следственных действий по делу об убийстве Е.Щербаня должен состояться допрос очередного свидетеля ГПУ П.Кириченко.
В этот же день защитники экс-премьер-министра обратились с ходатайством о предоставлении для ознакомления материалов производства, однако до сих пор они так и не получили копии протоколов допросов П.Кириченко.
В партии «Батькивщина» заявляют, что стороне защиты также стало известно, что копии протоколов допроса П.Кириченко не были предоставлены Генеральной прокуратурой в Печерский райсуд, хотя ГПУ обязана была это сделать, подавая ходатайство о допросе свидетеля на судебном заседании.
«По состоянию на 11 часов 17.04.2013 г. копии протоколов допросов «свидетеля» Петра Кириченко так и не были предоставлены защитникам», - говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины».
Пресс-служба также отмечает, что П.Кириченко является «зависимым от ГПУ, а его жену Изабеллу держали в Лукьяновском СИЗО в качестве заложника с целью получения от П.Кириченко фальшивых показаний против Юлии Тимошенко». «После получения «нужных показаний» ГПУ сняла арест на его имущество и миллионные счета и закрыла в отношении него все уголовные дела. Этот так называемый свидетель также не скрывал свою неприязнь к Юлии Тимошенко», - заявляют в партии.
«ГПУ лишает защитников Юлии Тимошенко возможности осуществлять защиту и должным образом подготовиться к допросу свидетеля. Между тем сторона обвинения, в отличие от стороны защиты, имела достаточно времени для проведения и для подготовки допросов Петра Кириченко в суде. Защитникам разрешили ознакомиться лишь с шестью томами (из более пятидесяти) «дела Щербаня». Такие действия власти являются прямым нарушением права лидера оппозиции Юлии Тимошенко на защиту и очередным проявлением позорной практики политически мотивированного преследования лидера оппозиции, когда Юлии Тимошенко даже не предоставляется возможность защищать себя в суде», - говорится в заявлении.
Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером П.Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.
В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.
В феврале этого года защита Ю.Тимошенко обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором требовала провести расследование относительно причастности помощника П.Лазаренко П.Кириченко к убийству в 1996 году Е.Щербаня. Заявление защиты Ю.Тимошенко базировалось на показаниях допрошенного в суде свидетеля С.Зайцева, который сказал, что оплату за убийство осуществлял П.Кириченко.
Позже защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Генеральная прокуратура в конце марта отказалась расследовать возможную причастность П.Кириченко к убийству Е.Щербаня.