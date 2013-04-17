«Батькивщина»: ГПУ не дает защите Тимошенко протоколов допросов Кириченко

Генеральная прокуратура Украины не предоставляет защитникам лидера ВО «Батькивщина», экс-премьер-министра Юлии Тимошенко протоколы допросов очередного свидетеля обвинения, бывшего советника экс-премьер-министра Павла Лазаренко Петра Кириченко по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлению пресс-службы партии «Батькивщина».

В пресс-службе напомнили, что 16 апреля 2013 года защитники Ю.Тимошенко получили сообщение о том, что 19 апреля 2013 года на судебном заседании по проведению следственных действий по делу об убийстве Е.Щербаня должен состояться допрос очередного свидетеля ГПУ П.Кириченко.

В этот же день защитники экс-премьер-министра обратились с ходатайством о предоставлении для ознакомления материалов производства, однако до сих пор они так и не получили копии протоколов допросов П.Кириченко.

В партии «Батькивщина» заявляют, что стороне защиты также стало известно, что копии протоколов допроса П.Кириченко не были предоставлены Генеральной прокуратурой в Печерский райсуд, хотя ГПУ обязана была это сделать, подавая ходатайство о допросе свидетеля на судебном заседании.

«По состоянию на 11 часов 17.04.2013 г. копии протоколов допросов «свидетеля» Петра Кириченко так и не были предоставлены защитникам», - говорится в заявлении пресс-службы «Батькивщины».

Пресс-служба также отмечает, что П.Кириченко является «зависимым от ГПУ, а его жену Изабеллу держали в Лукьяновском СИЗО в качестве заложника с целью получения от П.Кириченко фальшивых показаний против Юлии Тимошенко». «После получения «нужных показаний» ГПУ сняла арест на его имущество и миллионные счета и закрыла в отношении него все уголовные дела. Этот так называемый свидетель также не скрывал свою неприязнь к Юлии Тимошенко», - заявляют в партии.

«ГПУ лишает защитников Юлии Тимошенко возможности осуществлять защиту и должным образом подготовиться к допросу свидетеля. Между тем сторона обвинения, в отличие от стороны защиты, имела достаточно времени для проведения и для подготовки допросов Петра Кириченко в суде. Защитникам разрешили ознакомиться лишь с шестью томами (из более пятидесяти) «дела Щербаня». Такие действия власти являются прямым нарушением права лидера оппозиции Юлии Тимошенко на защиту и очередным проявлением позорной практики политически мотивированного преследования лидера оппозиции, когда Юлии Тимошенко даже не предоставляется возможность защищать себя в суде», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером П.Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошены 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и Виталий Гайдук.

В феврале этого года защита Ю.Тимошенко обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором требовала провести расследование относительно причастности помощника П.Лазаренко П.Кириченко к убийству в 1996 году Е.Щербаня. Заявление защиты Ю.Тимошенко базировалось на показаниях допрошенного в суде свидетеля С.Зайцева, который сказал, что оплату за убийство осуществлял П.Кириченко.

Позже защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Генеральная прокуратура в конце марта отказалась расследовать возможную причастность П.Кириченко к убийству Е.Щербаня.