В деле Щербаня допросят советника Лазаренко

Печерский районный суд Киева планирует 19 апреля допросить бывшего советника экс-премьер-министра Павла Лазаренко Петра Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве народного депутат Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила следственный судья Оксана Царевич сегодня после завершения допроса свидетеля Виталия Гайдука.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных побуждений.

В рамках судебных следственных действий на стадии досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня допрошено 6 свидетелей - Игорь Марьинков, Сергей Зайцев, Владимир Щербань, Александра Кужель, Сергей Тарута и В.Гайдук.

Допросы свидетелей проходили в отсутствие Ю.Тимошенко.

В феврале этого года защита Ю.Тимошенко обратилась в Генпрокуратуру с заявлением, в которой требовала провести расследование относительно причастности помощника П.Лазаренко П.Кириченко к убийству в 1996 году Е.Щербаня.

Заявление защиты Ю.Тимошенко базировалось на показаниях допрошенного в суде свидетеля С.Зайцева, который сказал, что оплату «Матросу» за убийство осуществлял П.Кириченко.

Вместе с тем Генеральная прокуратура в конце марта отказалась от расследования возможной причастности П.Кириченко к убийству Е.Щербаня.

"Я получил официальный ответ за подписью первого заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина. Мы получили ответ, что Генеральную прокуратуру эта версия не интересует, и что они его ни к какой уголовной ответственности привлекать не будут и не собираются", - сказал защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.