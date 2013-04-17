Колобов задекларировал два дома, Mersedes, Porshe Cayene, Lexus и Land Rover

Министр финансов Украины Юрий Колобов задекларировал в общей сложности 822 тыс. грн доходов, полученных в 2012 году, говорится в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовий кур’єр» от 17 апреля 2013 года.

Согласно декларации, заработная плата, другие выплаты и вознаграждения в соответствии с условиями трудового договора Ю.Колобова составили 481,6 тыс. грн, поступления от дивидендов – 330,7 тыс. грн, подарки, призы и пр. – 1,4 тыс. грн, другие доходы – 8,5 тыс. грн. Сумма средств на банковском счете составила 3,7 млн грн.

Совокупный доход семьи министра составил 402,8 тыс. грн. Доход от продажи имущества – движимого и недвижимого – составил 365 тыс. грн.

Ю.Колобов, согласно декларации, владеет земельными участками общей площадью 4 тыс. кв. м и 500 кв. м и жилыми домами площадью 512,4 кв. м и 385,4 кв. м, в собственности членов семьи находится земельный участок площадью 1,9 тыс. кв. м.

В собственности министра или в аренде у него также находится автомобиль Mersedes-Benz S600, в собственности или аренде членов семьи Ю.Колобова – Porshe Cayene S, Lexus RX 350, Land Rover Range Rover Sport.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала кампания по декларированию доходов, которая завершится 1 мая. Государственные служащие должны были подать свои декларации о доходах до 1 апреля 2013 года.