Начался съезд Социалистической партии Украины

Точнее, третий этап ХІІІ съезда

В Киеве начался третий этап ХІІІ съезда Социалистической партии Украины. Как передает корреспондент УНИАН, в съезде принимают участие 392 делегата. Социалисты заслушают отчет Политсовета СПУ и определят задачи партии на современном этапе. Также в ходе съезда предусматривается внесение изменений в устав СПУ и выборы руководящих органов СПУ, в частности, председателя и Политсовета партии.

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