Начался съезд Социалистической партии Украины

11:02, 17 ноября 2007
Политика
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Точнее, третий этап ХІІІ съезда

В Киеве начался третий этап ХІІІ съезда Социалистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в съезде принимают участие 392 делегата.

Социалисты заслушают отчет Политсовета СПУ и определят задачи партии на современном этапе.

Также в ходе съезда предусматривается внесение изменений в устав СПУ и выборы руководящих органов СПУ, в частности, председателя и Политсовета партии.

 

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