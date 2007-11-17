Начался съезд Социалистической партии Украины
11:02, 17 ноября 2007Политика
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Точнее, третий этап ХІІІ съезда
В Киеве начался третий этап ХІІІ съезда Социалистической партии Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в съезде принимают участие 392 делегата.
Социалисты заслушают отчет Политсовета СПУ и определят задачи партии на современном этапе.
Также в ходе съезда предусматривается внесение изменений в устав СПУ и выборы руководящих органов СПУ, в частности, председателя и Политсовета партии.
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