Кличко призывает прекратить «истерические» трюки власти в Харькове

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

"Сначала акцию запретили через суд, теперь заблокировали все основные дороги, остановили трамваи, а на площади Розы Люксембург даже асфальт сдирают. Это уже напоминает истерику», - отметил В.Кличко.

«Подобные трюки нам пытались устраивать во время парламентской кампании. Запугивали людей, чтобы не ходили на митинги, запрещали встречи, рыли ямы на центральных площадях, но это не помогло. Не поможет и в этот раз. Мы не боимся. Акция в Харькове сегодня состоится", - подчеркнул В.Кличко.

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Он призвал харьковские власти не прибегать к провокациям и не ломать своими бестолковыми действиями жизнедеятельность города и его жителей. "Акция уже состоялась во многих городах Украины. Везде спокойно и мирно тысячи людей приняли в ней участие, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Только харьковская власть демонстрирует такое пренебрежение к жителям своего города", - отметил В.Кличко.