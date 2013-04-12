«Свобода»: перевозчиков пугают «братками» и «Беркутом» на подступах к Харькову

«Свобода» заявляет, что в Черниговской области ГАИ останавливает автобусы, в которых активисты едут в Харьков на акцию оппозиции “Вставай, Украина!”, и угрожает водителям лишением лицензий на перевозку и водительских прав.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении ВО «Свобода».

В частности, как утверждают в партии, «12 апреля на выезде из Прилукского района Черниговской области старший инспектор Прилукского управления ГАИ капитан Андрей Кизим лично контролирует автодорогу, чтобы не пропускать ни одного пассажирского автобуса в Харьков, где состоится акция “Вставай, Украина!”. Этот офицер является ответственным в местном управлении Госавтоинспекции за работу с перевозчиками. Именно он накануне занимался запугиванием водителей, угрожая им лишением лицензий на перевозку и водительских прав».

Так, по данным «Свободы», с самого утра капитан А.Кизим остановил автобус, которым в Харьков ехали активисты из Чернигова. «Гаишник заявил водителю, что мимо него тот не проедет, пусть “хоть по полям” его объезжает. Также Андрей Кизим отметил: если водителю как-то и удастся довезти активистов до Полтавы, то дальше он уж точно не проедет, ведь там участников акции протеста ожидают “братки” и бойцы спецподразделения “Беркут”, - отметили в оппозиции.

После этих запугиваний перевозчик был вынужден возвращаться в Чернигов, а активисты отправились в Харьков попутным транспортом, рассказали в «Свободе».

При этом в партии добавили, что «накануне ГАИ запугивала перевозчиков по всей Черниговщине».

По данным «Свободы, водители пассажирского автотранспорта отмечают, что так серьезно их запугивают впервые. «Если раньше перевозчиков просто обзванивали, то теперь собрали всех вместе и проводили “воспитательную беседу”. Водителям говорили, что они навсегда останутся без лицензий на перевозку и прав на вождение транспорта», - отмечается в сообщении.