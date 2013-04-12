В Харькове на мосту, по которому должна идти оппозиция, срочно меняют лампочки

Как передает корреспондент УНИАН, на мосту перекрыты обе пешеходные дорожки, и бригады электриков проводят работы по замене лампочек в фонарях вдоль моста.

Кроме того, по обе стороны моста группы рабочих вручную вычищают канализационные люки.

Все это создает неудобства для пешеходов - люди вынуждены переходить мост по проезжей части. Движение пешеходов мешает транспорту, образуются заторы, автомобили движутся очень медленно.

Неподалеку, на отрезке Московского проспекта, к которому прилегает площадь Руднева, с утра стоят троллейбусы и трамваи, которые мешают движению транспорта.

Официальные сообщения о проведении ремонтных работ на мосту, а также о причинах стоянки трамваев и троллейбусов вблизи площади Руднева, на сайтах городского совета и облуправления ГАИ отсутствуют.

В то же время на площадь Руднева, где в здании Апелляционного суда области в 16.00 должно начаться очередное заседание по делу ЕЭСУ, начинают сходиться люди – там должны пройти митинги оппозиции в рамках всеукраинской акции "Вставай, Украина!", а также акция противников Юлии Тимошенко.