В Житомире на акцию «Вставай, Украина» вышло около 5 тысяч человек
13:38, 06 апреля 2013Политика
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В Житомире в акции “Вставай, Украина!” принимают участие около 5 тысяч человек – активисты партий “Батькивщина”, “Фронт Змін”, “Свобода” и “УДАР”.
Глава «УДАРа» Виталий Кличко не прибыл в Житомир / Фото с сайта Родины
Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сформировали колонну на площади Победы и прошли по городу к площади Королёва, где начался митинг с участием председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка. Председатель «УДАРа» Виталий Кличко не прибыл в Житомир.
По подсчетам оппозиционеров, на митинге присутствует около 5 тысяч человек, но граждане продолжают подходить.
Участники акции держат государственные и партийные флаги, плакаты «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!», «Україні - волю! Юлі - волю!»
По данным милиции, заявленное ориентировочное количество участников акции - до 10 тысяч человек.
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