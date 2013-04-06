В Житомире на акцию «Вставай, Украина» вышло около 5 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции сформировали колонну на площади Победы и прошли по городу к площади Королёва, где начался митинг с участием председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока и лидера фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка. Председатель «УДАРа» Виталий Кличко не прибыл в Житомир.

По подсчетам оппозиционеров, на митинге присутствует около 5 тысяч человек, но граждане продолжают подходить.

Участники акции держат государственные и партийные флаги, плакаты «За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ!», «Україні - волю! Юлі - волю!»

По данным милиции, заявленное ориентировочное количество участников акции - до 10 тысяч человек.