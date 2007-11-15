Довгий рассказал, как они с Черновецким дешево обходятся

Заместитель киевского городского председателя, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ подчеркивает, что ни он лично, ни мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не имеют спецномеров на автомобилях, потому что не пользуются служебными автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам О.ДОВГОГО, уже пятый год он пользуется собственным автомобилем БМВ, который журналисты могут увидеть во дворе мэрии. Он имеет несколько авто, но среди них нет ни одного служебного.

«Мэр: у него на сегодняшний день нет спецномера. Наш городской председатель сначала ездил на ленд-крузерах (которыми пользовался предыдущий мэр), но потом начал ездить на своей машине, всем нам известной, которую он любит», - сказал О.ДОВГИЙ. (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ездит на автомобиле “Майбах” - УНИАН).

Автомобиль Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, по словам секретаря Киевсовета, имеет “красивый” номер, но, он еще раз подчеркнул, что это не спецномер.

О.ДОВГИЙ отметил, что он и мэр используют собственные финансовые возможности с целью экономии средств из бюджета.

«У меня, несмотря на то, что мне положено иметь, я заявляю, нет служебного авто, служебного номера, служебного телефона, вообще ничего. Ни служебного кресла, ни стола. Ничего. С момента, как я пришел в Киевский городской совет, ни одной копейки государственных средств на содержание себя, своих помощников, секретаря я не потратил. Все, что я смог сэкономить, я сэкономил», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.