Украинцам повысят тарифы на разговоры с домашнего телефона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), своим решением пересмотрела Предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги и приняла соответствующее решение относительно размера тарифов на некоторые услуги местной телефонной связи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Характер пересмотра тарифов и принципы их изменения не сообщаются, однако, как следует из текста сообщения, ожидается повышение тарифов.

В пресс-службе НКРСИ сообщили, что данное решение официально будет опубликовано в понедельник, 8 апреля 2013 года.

Отмечается, что комиссия «вместе с представителями профсоюзов и работодателей в рамках Рабочей группы проработала вариант поэтапного внедрения в течение 2013 года (соответственно с 01.05.2013 г. и с 01.11.2013 г.) новых Предельных тарифов».

Разработанный документ предусматривает изменение отдельных позиций прейскуранта, в частности, размера абонентской платы за пользование телефонным аппаратом.

Как отмечается в сообщении, в соответствии со статьей 67 Закона «О телекоммуникациях», тарифное регулирование на рынке телекоммуникаций Украины осуществляется на принципах базирования расчетов тарифов на себестоимости этих услуг с учетом получения прибыли; необходимости избежания перекрестного субсидирования одних телекоммуникационных услуг за счет других; взыскания почасовой платы за

фактическое время получения потребителем телекоммуникационных услуг и др.

Однако, по мнению НКРСИ, в настоящее время действующие Предельные тарифы на услуги местной телефонной связи, в первую очередь, сельской, являются убыточными для операторов телекоммуникаций: так, тарифы на сельскую телефонную связь составляют лишь около 40% от себестоимости обслуживания.

Это решение НКРСИ будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу после его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года НКРСИ приняла решение об увеличении Предельных тарифов на услуги местной телефонной связи. Изменения к ныне действующим Предельным тарифам также вносились в два этапа в течение 2012 года: первый - вступил в силу с 1 июля 2012 г.; второй - с 1 ноября 2012 г. Согласно решению, на первом этапе была увеличена ежемесячная абонплата за пользование основным телефонным аппаратом на 5-10%, на втором этапе абонплата выросла еще на 10% (до 16,38 грн с 14,88 грн (без НДС) для телефонов без повременной оплаты и до 14,32 грн с 13,02 грн (без НДС) с повременной оплатой).

В НКРСИ в 2012 году обосновывали принятое решение тем, что тарифы на отдельные услуги «находятся ниже себестоимости и покрываются за счет более рентабельных сегментов рынка».

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.