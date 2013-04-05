Тягнибок разобрал, за что вчера голосовали регионалы на Банковой

Об этом пишет в своем блоге лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок

Поддержка законопроекта "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета" - это очередной шаг на пути уничтожения местного самоуправления и введения новых коррупционных схем в бюджетном процессе, считает он.

Этот документ отбирает у местных бюджетов еще один источник поступлений - регистрационный сбор, а также плату за предоставление административных услуг. Правительство Азарова предложило, а "большинство" поддержало, чтобы этот сбор, который сегодня наполняет бюджеты местного самоуправления, районные и областные бюджеты, поступал в общий фонд госбюджета. При этом не предусмотрено компенсаций местным бюджетам за потерю этого источника поступлений.

Законом "О внесении изменений в статью 6 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2013 год "(относительно государственных гарантий)", - продолжает лидер партии, - Кабинету Министров теперь разрешено устанавливать условия предоставления государственных гарантий и убирать главных распорядителей бюджетных средств от обязательства предоставлять имущественное или иное обеспечение исполнения обязательств по госгарантиями и вносить плату за предоставление госгарантий, а Государственное агентство автомобильных дорог Украины - освободить от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий .

"Однако государственные гарантии (без предоставления имущественного обеспечения), в случае невыполнения субъектом хозяйствования своих обязательств, можно рассматривать как отсроченную форму финансирования расходов Государственным бюджетом Украины. Ведь известно, что часть кредитов под государственные гарантии не возвращается", - объясняет О.Тягнибок.

"Откровенно коррупционным и направленным на отмывание бюджетных средств и средств вкладчиков банка" считает он закон "Об особенностях деятельности санационного банка". Основной задачей санационного банка (на основе АО "Родовид банк") будет покупка проблемных активов у коммерческих банков. То есть будет создан механизм, при котором с коммерческих банков снимаются риски и ответственность за выдачу кредитов, заведомо невозвращаемых. По сути ответственность по кредитам олигархов, отмечает Тягнибок, перекладывается на плечи государства в лице санационного банка и налогоплательщиков.

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О соглашениях о разделе продукции" (относительно государственного регулирования заключения и исполнения сделок)" восстанавливает деятельность Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции, которая была приостановлена ​​в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Министерства финансов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, других центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется через соответствующих министров".

Полномочия, которые планируется предоставить этой комиссии, объясняет Тягнибок, выходят за пределы ее компетенции как консультативного (совещательного) органа. В частности это касается утверждения ею перечня конкурсной документации и возложения на нее обязанности государственного контроля за выполнением соглашения о разделе продукции.

"Может показаться, что такая комиссия специально кому-то нужна для облегчения проведения коррупционных сделок. Автор законопроекта - нардеп от Партии регионов А. Онищенко, которой до избрания его в ВРУ занимал должность директора ООО "Надра Геоцентр" и лично заинтересован в такой комиссии для "крышевания" своего газового бизнеса", - заключает лидер "Свободы".