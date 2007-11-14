Депутат Европарламента от Польши призывает дать ”зеленый свет” Украине

Депутат Европарламента Адам БЕЛАН (группа правых партий, Польша) призывает дать “зеленый свет” на присоединение Украины к Евросоюзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом А.БЕЛАН заявил сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге во время обсуждения проекта доклада об усилении Европейской политики соседства.

“Украина в этой политике должна иметь особый статус... Нужно открыть “зеленый свет” для принятия Украины в ЕС”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента одобрил проект доклада об усилении Европейской политики соседства (ЕПС).

В проекте доклада депутаты отметили, что, несмотря на общие ключевые позиции, такие как упрощение визового режима, содействие развитию гражданского общества и контактам между людьми, подходы к соседям из стран Южного Средиземноморья и стран Востока, которые могут потенциально претендовать на членство в ЕС, должны быть разными.

В части доклада, посвященной соседям из Восточной Европы, отмечается, что “демократические соседи, которые четко идентифицируются как европейские страны и которые уважают верховенство права, могут, в принципе... просить о членстве в ЕС”. С учетом этого депутаты считают необходимым осуществить постепенную интеграцию восточных соседей в Европейское энергетическое содружество и создать Парламентскую Ассамблею ЕС-Восточные соседи (EURO-NEST).

Для всех стран-соседей депутаты считают целесообразным установить цель по созданию широкой зоны свободной торговли, а также провести переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии.

Европейская политика соседства была утверждена в июне 2004 года. Сегодня в ней принимают участие 16 стран, в том числе Украина.