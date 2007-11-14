Азаров увидел, как оранжевые льют крокодиловы слезы

Партия регионов будет настаивать на избрании председателем подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады шестого созыва представителя Компартии Валентина МАТВЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил представитель Партии регионов, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что все обвинения в адрес Партии регионов со стороны блока “Наша Украина – Народная Самооборона” в намерениях затянуть открытие первой сессии ВР являются безосновательными. «Затягивают работу парламента те, кто блокировал эту работу на протяжении всего года, а сейчас льют крокодиловы слезы по поводу одного-двух дней», - сказал он.

Н.АЗАРОВ отметил, что Партия регионов будет настаивать на кандидатуре В.МАТВЕЕВА, поскольку уверена в его принципиальности и в том, что он не позволит отступать от регламента ВР. «Принципиальное для нас – это строгое исполнение регламента», - сказал он. Н.АЗАРОВ также отметил, что Партия регионов призывает БЮТ и НУ-НС найти компромисс и проголосовать за кандидатуру В.МАТВЕЕВА. «Если для них так важно открыть сессию ВР, то почему они не соглашаются на кандидатуру В.МАТВЕЕВА?», - спросил он. При этом Н.АЗАРОВ выразил надежду, что завтра по этому вопросу будет достигнут компромисс. В то же время он заверил, что его политическая сила «не позволит никому говорить языком ультиматумов».