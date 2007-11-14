Азаров увидел, как оранжевые льют крокодиловы слезы
Но регионалы не уступят
|Валентин Матвеев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил представитель Партии регионов, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.
Он отметил, что все обвинения в адрес Партии регионов со стороны блока “Наша Украина – Народная Самооборона” в намерениях затянуть открытие первой сессии ВР являются безосновательными. «Затягивают работу парламента те, кто блокировал эту работу на протяжении всего года, а сейчас льют крокодиловы слезы по поводу одного-двух дней», - сказал он.
Н.АЗАРОВ отметил, что Партия регионов будет настаивать на кандидатуре В.МАТВЕЕВА, поскольку уверена в его принципиальности и в том, что он не позволит отступать от регламента ВР. «Принципиальное для нас – это строгое исполнение регламента», - сказал он. Н.АЗАРОВ также отметил, что Партия регионов призывает БЮТ и НУ-НС найти компромисс и проголосовать за кандидатуру В.МАТВЕЕВА. «Если для них так важно открыть сессию ВР, то почему они не соглашаются на кандидатуру В.МАТВЕЕВА?», - спросил он. При этом Н.АЗАРОВ выразил надежду, что завтра по этому вопросу будет достигнут компромисс. В то же время он заверил, что его политическая сила «не позволит никому говорить языком ультиматумов».