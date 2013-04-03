Милиции доверяет менее 1% украинцев (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты опроса в рамках мониторинга за 2012 год, проведенного Институтом социологии НАН Украины, передает Украинская правда.

Так, на вопрос, "какой уровень Вашего доверия милиции", лишь 0,8% опрошенных ответили: "Полностью доверяю", еще 8% - "в основном доверяю".

Совсем не доверяет милиции 30,9% граждан, скорее не доверяет - 35,6%.Еще 24,6% сказали, что им трудно ответить, доверяют ли они милиции. Не ответили еще 0,2%.

В то же время на вопрос, "хватает ли вам порядка в обществе" 73,5% опрошенных ответили отрицательно, еще 18% - затруднились ответить, 2,3% не интересует данный вопрос.

Вместе с тем 6,2% опрошенных хватает порядка.

Как объяснили "Украинской правде" в Институте социологии, общенациональный опрос по репрезентативной выборке проводился в апреле 2012 году.

Всего было опрошено 1800 человек старше 18 лет. Опрос проводился в рамках мониторинга, который осуществляется с 1992 года.