Семья Луценко не будет просить Януковича о помиловании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом жена, защитник экс-министра Ирина Луценко заявила сегодня в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, как они поступят, если В.Янукович помилует Ю.Луценко без прошения.

"Никто не будет держаться за решетку, никто не будет держаться за тюрьму", - сказала И.Луценко.

По ее словам, в настоящее время речь не идет о том, чтобы просить о помиловании Ю.Луценко.

Жена экс-министра расценила как слухи информацию о том, что на их сына осуществлялось давление, чтобы он написал прошение о помиловании.

По словам И.Луценко, с ней тоже никто не общается на эту тему. "Со мной никто такого разговора не ведет, ни о помиловании, ни об амнистии", - сказала супруга экс-министра.

"Семья Луценко писать прошение не будет: Он (Ю.Луценко) не совершал никакого преступления: те издевательства, которые пережила семья, вообще не допускают возможности сегодняшней власти, Януковичу что-либо писать", - подчеркнула она.

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Справка УНИАН. Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 году. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества.

16 мая 2012 г. Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

17 августа 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к двум годам ограничения свободы за незаконное продление оперативно-розыскного дела в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Ю.Луценко отбывает наказание в Менской колонии в Черниговской области.