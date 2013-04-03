Луценко показал документы, где Азаров раз 10 «совершил преступление»

Об этом заявил Юрий Луценко, выступая в высшем спецсуде. Он продемонстрировал около 10 завизированных Николаем Азаровым писем, где премьер позволяет отнести бывшим главам МВД Цушко и Билоконю гражданский стаж в милицейский.

"Я не говорю, что это основание освободить меня, но надо было проверить законность и этих документов", - отметил Луценко.

По его словам, на запрос Генпрокуратуры, МВД сообщило, что было 194 таких случая, но дела по этому поводу не возбуждались и проверки не назначались.

"Поэтому у меня вопрос к министру Грищенко, который не соглашается с критикой Европы о выборочном правосудии: почему не была проведена проверка по этим делам?" - возмутился Луценко.

Луценко также утверждает, что не существует оригинала документа, где он просит Тимошенко положительно решить вопрос о стаже Приступлюка, а есть лишь копия.

"Я не юрист, но знаю, что за копии никого не сажают, кроме Луценко и Тимошенко", - сказал он.

Луценко также не согласился с тем, что нанес ущерб бюджету, назначив Приступлюка своим помощником. "Я сократил должность с окладом 10 тысяч гривен и назначил помощником Приступлюка на 2000, в чем ущерб? ГПУ говорит, что Приступлюк не делал эту работу. Но есть свидетели, которые подтвердили в суде, что он этим занимался (собирал жалобы граждан на имя министра) ", - сказал он.

Украинская правда