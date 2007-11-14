На заседании подготовительной группы в ВР есть кворум
15:32, 14 ноября 2007Политика
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Пришли представители всех 5 политсил
В Верховной Раде началось очередное заседание подготовительной группы по проведению первой сессии парламента VI созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, в заседании принимают участие представители всех 5 политических сил, которые прошли в ВР – Партия регионов, БЮТ, НУ-НС, КПУ, Блок Литвина.
На заседании есть кворум.
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