Гайдука в деле Щербаня допросят 8 апреля

Как сообщил защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко, Гайдук приглашен на заседание Печерского райсуда Киева на 10 утра следующего понедельника.

Власенко отметил, что Гайдук является свидетелем со стороны государственного обвинения, которое подозревает Юлию Тимошенко в заказе убийства Щербаня в 1996 году.

Как сообщал УНИАН, согодня, 2 апреля, свидетель Сергей Тарута во время допроса в судебном расследовании по делу об убийстве бизнесмена и народного депутата Е.Щербаня заявил, что между корпорацией “Единые энергетические системы Украины” и компанией Евгения Щербаня “Индустриальный Союз Донбасса” не было конфликта.

“Было нормальное коммерческое противостояние двух сторон. Здесь не было никакого враждебного конфликта, были нормальные деловые конфликты интересов. После того, как мы договорились, сложились хорошие отношения”, - подчеркнул свидетель, отвечая на вопрос прокурора.

По словам С.Таруты, между корпорациями не было жестких противостояний, а после того, как между ними в конце декабря 1995 года было заключено соглашение, то отношения между руководством стали почти товарищескими.

Свидетель также добавил, что Е.Щербань никогда не говорил ему об угрозе своей жизни, а также сказал, что ему не известно о том, что какое-то имущество Е.Щербаня после его убийства было передано во владение корпорации ЕЭСУ.

Вместе с тем С.Тарута добавил, что Е.Щербань был достаточно амбициозным человеком, и отметил, что ему было известно о том, что партия Е.Щербаня планировала выдвинуть кандидата на будущие президентские выборы.

Украинская правда