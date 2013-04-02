МИД Украины следит за КНДР, но заявлений не делает

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“МИД внимательно отслеживает ситуацию на Корейском полуострове, но никаких заявлений мы не делаем”, - сказал он.

Как известно, недавно Северная Корея в знак протеста против проведения совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов со США, которые воевали тогда под флагом ООН. Кроме того, КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.

Северокорейский лидер Ким Чен Ин заявил, что развитие ядерного вооружения в КНДР является "надежным средством сдерживания войны и основой для экономического развития страны".