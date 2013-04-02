«Свобода» не будет официально критиковать Гриценко
Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок не намерен критиковать представителей оппозиции. Об этом заявил заместитель главы ВО «Свобода» Юрий Сиротюк, отвечая на вопрос, как Тягнибок оценивает слова Анатолия Гриценко о том, что некоторые «свободовцы» подыгрывают Партии регионов.
«Олег Тягнибок не будет комментировать эти высказывания, мы не критикуем представителей оппозиции», – заявил Юрий Сиротюк.
Ранее, в пятничном эфире «Шустер LIVE» народный депутат Анатолий Гриценко (фракция «Батькивщина») заявил, что поведение некоторых представителей ВО «Свобода» провоцируют неадекватные дискуссии, которые подыгрывают действующей власти. К такому заключению Гриценко пришел, комментируя требование представителей «Свободы» обнародовать национальность народных депутатов.
«…Мы должны признать, что есть несколько очень гиперактивных людей, которые на самом деле унижают имидж партии «Свобода» и объединенной оппозиции, и хотят того или не хотят, но они подыгрывают власти. Дискуссия о национальности подыгрывает власти и больше никому», – резюмировал Гриценко.
После этого заявления, коллега Олега Тягнибока по партии Андрей Мохник на своей странице в Facebook упрекнул Анатолия Гриценко в том, что тот не совсем разбирается в том, что происходит в его «диванной партии».
«Для начала надо было разобраться в своей диванной партии «Гражданская позиция», член правления которой, народный депутат Олег Канивец, подал проект постановления о внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Украины и о паспорте для выезда за рубеж, а также законопроект о внесении изменений в некоторые акты касательно указания в свидетельстве о рождении ребенка его национальности», – написал Мохник.
При этом нардеп отметил, что «Свобода» разделяет подобные инициативы, а Гриценко – нет.
В свою очередь, один из лидеров оппозиции Николай Катеринчук, предположил, что «Свободой» манипулируют: «Я думаю, на «Шустере» была специально взята эта тема, чтобы поссорить оппозицию и дать «Свободе» некоторый ярлык, который позволит манипулировать позицией партии «Свобода». А они (представители ВО «Свобода» – Ред.), мне кажется, несознательно принимают в этом участие».