«Свобода» не будет официально критиковать Гриценко

«Олег Тягнибок не будет комментировать эти высказывания, мы не критикуем представителей оппозиции», – заявил Юрий Сиротюк.

Ранее, в пятничном эфире «Шустер LIVE» народный депутат Анатолий Гриценко (фракция «Батькивщина») заявил, что поведение некоторых представителей ВО «Свобода» провоцируют неадекватные дискуссии, которые подыгрывают действующей власти. К такому заключению Гриценко пришел, комментируя требование представителей «Свободы» обнародовать национальность народных депутатов.

«…Мы должны признать, что есть несколько очень гиперактивных людей, которые на самом деле унижают имидж партии «Свобода» и объединенной оппозиции, и хотят того или не хотят, но они подыгрывают власти. Дискуссия о национальности подыгрывает власти и больше никому», – резюмировал Гриценко.

После этого заявления, коллега Олега Тягнибока по партии Андрей Мохник на своей странице в Facebook упрекнул Анатолия Гриценко в том, что тот не совсем разбирается в том, что происходит в его «диванной партии».

«Для начала надо было разобраться в своей диванной партии «Гражданская позиция», член правления которой, народный депутат Олег Канивец, подал проект постановления о внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Украины и о паспорте для выезда за рубеж, а также законопроект о внесении изменений в некоторые акты касательно указания в свидетельстве о рождении ребенка его национальности», – написал Мохник.

При этом нардеп отметил, что «Свобода» разделяет подобные инициативы, а Гриценко – нет.

В свою очередь, один из лидеров оппозиции Николай Катеринчук, предположил, что «Свободой» манипулируют: «Я думаю, на «Шустере» была специально взята эта тема, чтобы поссорить оппозицию и дать «Свободе» некоторый ярлык, который позволит манипулировать позицией партии «Свобода». А они (представители ВО «Свобода» – Ред.), мне кажется, несознательно принимают в этом участие».