ВР планирует сегодня рассмотреть вопрос о выборах в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, на 12.30 запланировано рассмотрение во втором чтении проекта постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя”.

В то же время накануне на Согласительном совете речь шла о том, что данный проект постановления будет рассматриваться в четверг, 4 апреля. Однако оппозиция настаивала на том, чтобы данный вопрос рассматривался сегодня первым.

1 апреля председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что его фракция не изменила свою позицию и будет голосовать за выборы в Киеве лишь после решения Конституционного Суда Украины по данному вопросу.