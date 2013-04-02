Коммунисты поддержат устранение Кошулинского с поста вице-спикера ВР

Инициирование отставки вице-спикера Руслана Кошулинского - это реакция Партии регионов на сбор подписей оппозицией за отставку председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Фракция КПУ готова поддержать регионалов в этом вопросе.

О таком в эфире «5 канала» заявил народный депутат от КПУ Спиридон Килинкаров.

"Что касается Кошулинского - это обратная реакция Партии регионов. На самом деле, первыми эту проблему подняли именно представители оппозиции, собирая подписи за отставку Рыбака", - заявил Килинкаров.

"В период назначения Кошулинского наша фракция не голосовала за его назначение вице-спикером, и безусловно фракция (КПУ - ред.) поддержит решение о его отставке", - добавил коммунист.