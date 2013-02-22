Тягнибок подозревает, почему регионалы и коммунисты стали покладистыми
Олег Тягнибок допустил, что перспектива новых парламентских выборов испугала Партию регионов и коммунистов.
Оппозиция заставила власть считаться с собой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер “УДАРа” Виталий Кличко сегодня во время брифинга после заседания Верховной Рады.
“На сегодняшний день мы заставили власть считаться с нами. Впервые в истории Регламента присутствует норма контроля над работой депутатов”, - сказал он и заверил, что оппозиция обеспечит этот контроль.
Также В.Кличко заметил, что они добились того, что в сессионном зале были зачитаны фамилии отсутствующих депутатов.
“Их карточки были заблокированы. Они не могли принимать участие в голосовании”, - сказал он.
Кроме того, В.Кличко выразил убеждение, что персональное голосование - это один из сигналов для Европы, что Украина готова к изменениям и движению к европейским стандартам.
В свою очередь, лидер “Свободы” Олег Тягнибок допустил, что перспектива новых парламентских выборов “так испугала Партию регионов и коммунистов”, что они смягчили свои позиции.
“Абсолютно верно мы сделали несколько недель назад, что не дали начать работу сессии”, - сказал О.Тягнибок.
Он выразил убеждение, что впервые в истории украинского парламентаризма появились очень серьезные, закрепленные на законодательном уровне, “предохранители против кнопкодавства”.
Также О.Тягнибок добавил, что оппозиция ожидает 5 марта увидеть в сессионном зале проекты законов, предложенные правительством и парламентским большинством, относительно повышения пенсий и заработных плат, ремонта дорог.
Кроме того, лидер “Свободы” объяснил, почему его депутаты сегодня не пришли в Верховную Раду Украины.
“Все они отсутствуют по уважительным причинам”, - заверил он.
О.Тягнибок сообщил, что заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский сейчас находится в командировке в Польше. Олег Осуховский находится в Литве, где принимает участие в “круглом столе” в литовском сейме.
“Ирина Фарион, к величайшему сожалению, сейчас заболела», - сказал О.Тягнибок, добавив, что по поводу отсутствия депутатов будут соответствующие документы.