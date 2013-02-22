Тягнибок подозревает, почему регионалы и коммунисты стали покладистыми

Оппозиция заставила власть считаться с собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер “УДАРа” Виталий Кличко сегодня во время брифинга после заседания Верховной Рады.

“На сегодняшний день мы заставили власть считаться с нами. Впервые в истории Регламента присутствует норма контроля над работой депутатов”, - сказал он и заверил, что оппозиция обеспечит этот контроль.

Также В.Кличко заметил, что они добились того, что в сессионном зале были зачитаны фамилии отсутствующих депутатов.

“Их карточки были заблокированы. Они не могли принимать участие в голосовании”, - сказал он.

Кроме того, В.Кличко выразил убеждение, что персональное голосование - это один из сигналов для Европы, что Украина готова к изменениям и движению к европейским стандартам.

В свою очередь, лидер “Свободы” Олег Тягнибок допустил, что перспектива новых парламентских выборов “так испугала Партию регионов и коммунистов”, что они смягчили свои позиции.

“Абсолютно верно мы сделали несколько недель назад, что не дали начать работу сессии”, - сказал О.Тягнибок.

Он выразил убеждение, что впервые в истории украинского парламентаризма появились очень серьезные, закрепленные на законодательном уровне, “предохранители против кнопкодавства”.

Также О.Тягнибок добавил, что оппозиция ожидает 5 марта увидеть в сессионном зале проекты законов, предложенные правительством и парламентским большинством, относительно повышения пенсий и заработных плат, ремонта дорог.

Кроме того, лидер “Свободы” объяснил, почему его депутаты сегодня не пришли в Верховную Раду Украины.

“Все они отсутствуют по уважительным причинам”, - заверил он.

О.Тягнибок сообщил, что заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский сейчас находится в командировке в Польше. Олег Осуховский находится в Литве, где принимает участие в “круглом столе” в литовском сейме.

“Ирина Фарион, к величайшему сожалению, сейчас заболела», - сказал О.Тягнибок, добавив, что по поводу отсутствия депутатов будут соответствующие документы.