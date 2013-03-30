Огрызко: Военные учения России в Черном море являются психологическим давлением

О таком в эфире "5 канала" заявил бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко, добавив, что Россия давно ведет психологическую войну против Украины.

"Речь идет об очередном элементе психологической войны, и это очередной способ психологически надавить. И здесь не нужно не обращать внимания, потому что все происходит у нас, с нашей территории, и здесь нельзя не реагировать", - сказал экс-министр.

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По мнению Огрызко, украинская власть должна требовать от России вывода ее Черноморского флота из Севастополя в 2017 году. Это сможет решить многие проблемы, стоящие на пути Украины.

"Здесь вопрос не стоит о маневрах Черноморского флота, а о необходимости вывода из территории Украины в 2017 году. Этот вопрос решает сразу кучу проблем с которыми мы сталкиваемся. И значит договор Харьковский должен быть денонсирован, для этого есть еще достаточно времени, а в 2017 году Черноморский флот должен отправиться в сторону Новороссийска, где продолжаются неспроста строительство морской базы Черноморского флота", - добавил Огрызко.