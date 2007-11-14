Ирина Синявская отвергает обвинения со стороны Блока Тимошенко

Председатель Житомирского областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ отвергает обвинения местного БЮТа в незаконном выделении земли на сессиях областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Житомирского областного совета.

Тезис своих политических оппонентов о незаконном выделении земли на сессиях Житомирского облсовета И.СИНЯВСКАЯ назвала такими, которые не отвечают действительности.

"Такой свой ответ я мотивирую тем, что после неудачной попытки фракций БЮТ и "Нашей Украины" 18 октября созвать внеочередную сессию облсовета, обе эти фракции опять собрали подписи и обратились к руководству облсовета с требованием провести внеочередную сессию 15 ноября - то есть тогда, когда должна состояться очередная сессия областного совета с плановыми вопросами, - отметила И.СИНЯВСКАЯ. - В перечне вопросов этой сессии, которые сначала были предложены этими фракции, был вопрос о незаконности принятия отдельных решений предыдущими сессиями. В соответствии с регламентом нашей работы, мы обратились к этим фракциям с просьбой мотивировать этот вопрос и указать конкретнее, о каких незаконных решениях облсовета идет речь. Однако такой мотивации мы не получили, никаких конкретных решений с указанием объектов, которые считают в БЮТ незаконно выделенными, в аппарат облсовета не поступало".

И.СИНЯВСКАЯ также сообщила, что "это дает право утверждать, что упомянутый тезис является надуманным".

Позже на пресс-конференции она сообщила, что "облсовет без представления местного совета документов в облсовет не принимает, и вопроса об изменении цифр в документах сессии облсовета быть не может, потому что это несет за собой криминальную ответственность".

Как ранее сообщал УНИАН, в Житомирском БЮТ обеспокоенные "незаконным" выделением земли в Барановском районе. С таким заявлением, в частности, выступил в канун сессии Житомирского областного совета председатель фракции БЮТ в облсовете Виталий ФРАНЦУЗ.

"Не так давно сессией облсовета рассматривался вопрос выделения части месторождения шпата в Барановском районе Житомирщины. Община дала разрешение на выделение 7 гектаров месторождения, а в документах сессии областного совета появилось больше 50 гектаров - всего месторождения. Председатель Барановского совета просил тогда не выделять землю, потому что лишняя площадь - это фактически кража месторождения", - сказал В.ФРАНЦУЗ.