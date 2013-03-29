Хакер получил год тюрьмы за кибератаку на сайт Путина

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным оперативников ФСБ, Никитин, используя компьютерные программы, предназначенные для несанкционированного блокирования компьютерной информации, 9 мая 2012 года блокировал сайт президента, чтобы поддержать оппозиционный "Марш миллионов"и идею отмены результатов президентских выборов.

"В ходе судебного разбирательства подсудимый частично признал свою вину, с учетом этого суд приговорил его к ограничению свободы сроком на один год", - сказала агентству представитель суда Мария Фомушина..

В феврале этого года за аналогичное преступление в Красноярске был осужден к двум годам лишения свободы условно учащийся Красноярского колледжа радиоэлектроники, экономики и управления Павел Спасский, который 6 мая 2012 года решил поддержать акции оппозиции и атаковал сайты правительства и премьер-министра. В суде Спасский полностью признал свою вину, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.