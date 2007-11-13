НУ-НС в одностороннем порядке изменит коалиционный договор с БЮТ

15:04, 13 ноября 2007
Политика
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Тимошенко поставят в известность

Политсовет Блока "Наша Украина - Народная самооборона" одобрил изменения, подготовленные Украинской республиканской партией "Собор" в коалиционное соглашение с Блоком Юлии Тимошенко.

Как сообщила пресс-служба "Собора", за такое решение на заседании 12 ноября высказалось абсолютное большинство членов политсовета. Было также решено поручить руководству политсовета довести до сведения БЮТ соответствующие замечания и наработать механизм их включения в проект соглашения.

Анатолий Матвиенко выступает на XVI съезде УРП ”Собор”, 9 декабря
Напомним, лидер Украинской республиканской партии "Собор" Анатолий Матвиенко считает популистскими обещания Блока Юлии Тимошенко вернуть гражданам обесценившиеся вклады в Сбербанке бывшего СССР в течение 2 лет и отказаться от призыва на срочную службу в армии с 2008 года.

Он усомнился в том, что государство сможет найти средства на реализацию таких инициатив, и в первоочередности таких инициатив.

8 ноября украинская республиканская партия "Собор" подготовила замечания относительно проекта коалиционного соглашения между НУ-НС и БЮТ. Лидер "Собора" отметил, что в случае, если эти замечания не будут учтены, он подпишет коалиционное соглашение с предостережениями. Он также сказал, что председатель политсовета НУ-НС Вячеслав Кириленко не согласовывал текст коалиционного соглашения с членами политсовета перед его подписанием.

В то же время Матвиенко заявил, что готов поддержать кандидатуру Тимошенко на пост премьера: "Да буду я голосовать за нее! Пусть не переживает!"

БЮТ и НУ-НС договорились создать коалицию в новой Верховной Раде еще 15 октября.

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