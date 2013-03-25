Рыбак предлагает польскому парламенту установить День памяти и примирения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.Рыбак заявил сегодня в Варшаве во время встреч с Б.Борусевичем и Е.Копач.

Стороны коснулись темы чествования памяти и возвращения исторической правды относительно «Волынской трагедии» без политизации этого вопроса. В.Рыбак подчеркнул, что парламенты должны приложить все усилия, чтобы избежать политизации вопросов, которые касаются «Волынской трагедии». Учреждение Дня памяти и примирения было бы сигналом для всех сторон, сказал он.

«Я знаю, что на рассмотрение польской стороны был передан проект совместного заявления Верховной Рады Украины и Сейма Республики Польша об учреждении «Дня памяти и примирения украинцев и поляков», - сказал В.Рыбак, обратившись к польским коллегам с просьбой поддержать эту инициативу, которая, по его словам, позволит снять возможность политизации процесса примирения и станет своеобразным указателем для общественности обеих стран.

В.Рыбак также выразил готовность украинской стороны обсудить состояние проработки монографии об общей истории народов Речи Посполитой. «В свое время мы поддержали инициативу польской стороны о подготовке исторических трудов, и сделаем все от нас зависящее, чтобы придать этому процессу соответствующий импульс», - сказал он.

Председатель Верховной Рады назвал важным фактором углубления двустороннего межпарламентского диалога Межпарламентскую ассамблею Украины и Польши. Он сообщил, что в сентябре-октябре с.г. планируется провести Седьмую сессию Ассамблеи в Киеве, и пригласил польских коллег к участию в этом мероприятии.

«Мы заинтересованы в продолжении конструктивного сотрудничества с польским парламентом как на двустороннем, так и на трехстороннем уровнях, - заявил он. - Убежден, что Пятая сессия трехсторонней Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы поможет «сверить часы» накануне важных событий, связанных с приближением Украины к европейским структурам».

Также В.Рыбак отметил, что стратегическое евроинтеграционное направление Украины остается неизменным. По словам спикера, уже в ближайшее время украинский парламент рассмотрит 6-7 законопроектов, которые касаются евроинтеграции.

«Думаю, нет никаких препятствий для рассмотрения этих вопросов», - сказал он, заметив, что в этом заинтересованы все политические силы в Верховной Раде, кроме, возможно, фракции КПУ.

Сегодня члены украинской делегации-члены Межпарламентской ассамблеи во главе с председателем Верховной Рады приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, а также к памятным доскам депутатам ІІ Речи Посполитой, жертвам Второй мировой войны (1939-1945 гг.), и депутатам и сенаторам, которые погибли в Смоленской авиакатастрофе 10 апреля 2010 года.