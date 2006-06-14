Янукович заверяет, что ПРУ возглавит парламентскую коалицию

Народный депутат, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что в ближайшие дни будет создана парламентская коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после окончании заседания парламента.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что Партия регионов проводила и проводит переговоры со всеми политическими силами. «В ближайшие дни мы будем готовы к принятию решения относительно коалиции», - сказал он.

Отвечая на вопрос, каким образом будут распределяться должности среди участников коалиции, в частности должности премьер-министра и спикера парламента, В.ЯНУКОВИЧ ответил, что данный вопрос – “предмет коалиционного соглашения”.

Вместе с тем он повторил, что коалицию должна возглавить партия, которая набрала наибольшее количество голосов избирателей на парламентских выборах. По словам лидера Партии регионов, возглавить коалицию должен будущий премьер-министр; также необходимо создать руководящий орган коалиции – совет.

В.ЯНУКОВИЧ раскритиковал действия власти за последние 1,5 года. По его словам, учитывая ошибки власти, должна быть создана широкая коалиция.