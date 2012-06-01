Батькивщина обнародовала «список Тимошенко»

«Мы подготовили и передали в США и страны Европейского союза два списка. Один короткий, в котором 13 фамилий чиновников, политиков, судей и работников прокуратуры и СБУ, являющихся, по нашему мнению, первыми и наиболее одиозными кандидатами на применение санкций. Второй список — расширенный, в нем 54 фамилии»,— заявил заместитель председателя партии Григорий Немыря, пишет Коммерсантъ-Украина.

54 человека широкого списка распределены по категориям: чиновники высшего эшелона, задействованные в преследовании оппозиции; судьи, следователи и руководство ГПУ, прокуроры; инспекторы НАК «Нафтогаз Украины» и эксперты, проводившие «экспертизы», которые лежат в основе обвинения экс-премьера Юлии Тимошенко в превышении служебных полномочий.

В первую группу вошел, в частности, президент Виктор Янукович, его старший сын Александр Янукович, который, по утверждению оппозиции, «отвечает за финансовую поддержку клана» и советник президента Андрей Портнов. Его, а также главу АП Сергея Левочкина, в «Батькивщине» обвиняют в том, что они «являются коммуникаторами, передающими незаконные указания судам».

Помимо них, в списке премьер-министр Николай Азаров, министр иностранных дел Константин Грищенко, которого вместе со всем МИДом обвиняют в организации дезинформации вокруг дела Тимошенко.

ГПУ в списке возглавляет генеральный прокурор Виктор Пшонка. В нем также указан первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, заместитель генпрокурора Евгений Блаживский, заместитель начальника отдела поддержки гособвинения Лилия Фролова, заместитель прокурора Черниговской области Александр Нечвоглод, который, расследовал уголовное дело Тимошенко. Всего же оппозиция предлагает применить санкции к 11 представителям ГПУ.

Не забыли оппозиционеры и о судьях. В документе указан судья Печерского райсуда Родион Киреев, председатель Печерского райсуда Инна Отрош, а также судьи Шевченковского районного и Киевского апелляционного судов, задействованные в судебных процессах Тимошенко. Всего в списке их 11 человек.

Как рассказал Андрей Шкиль, «список Тимошенко» был предоставлен США в качестве дополнения к проекту резолюции сенатора Джеймса Инхофа, находящегося на рассмотрении комитета по иностранным делам сената США.