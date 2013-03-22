СМИ: Азаров отдал «финансовую полицию» Захарченко

В распоряжении Forbes оказалось письмо премьер-министра Николая Азарова, адресованное министру внутренних дел Виталию Захарченко.

В документе говорится о том, что премьер согласен с предложениями главы МВД и просит его разработать концепцию создания специального подразделения по расследованию преступлений в экономической сфере против государства.

«Спецподразделение» будет работать в составе МВД.

«Прошу подготовить на базе концепции проект…, которым предусмотреть… (консолидацию – ред.) в создаваемом подразделении (МВД. – ред.) функций по расследованию преступлений экономической направленности, которыми занимаются налоговая милиция, таможенные органы, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями МВД, Департамент контрразведывательной защиты экономики государства СБУ», – говорится в письме премьера министру МВД.

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Новому спецподразделению будут переданы функции по расследованию преступлений экономической направленности, которыми занимаются налоговая милиция, таможенные органы, УБЭП и Департамент контрразведывательной защиты экономики государства СБУ

По сути, предлагается создать орган, аналогичный предложенному ранее в проекте закона «О Службе финансовых расследований Украины (финансовой полиции)».

Идею о создании финансовой полиции в первоначальном варианте не поддержал ни один из чиновников Кабмина.