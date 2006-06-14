Турфирма обманула клиентов, которые хотели поехать на ЧМ-2006

Работники милиции задержали руководителя столичной туристической фирмы, который присвоил свыше 1 млн. грн., перечисленных клиентами за организацию поездок в Федеративную Республику Германия на Чемпионат мира по футболу-2006.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, в Киеве следственным отделом Шевченковского районного управления по материалам Управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), в отношении одного из руководителей общества с ограниченной ответственностью “Туристическая фирма “Брама”.

На протяжении этого года он заключал соглашения с физическими и юридическими лицами о предоставлении услуг по организации поездок в Германию на финальную часть Чемпионата мира по футболу, но свои обязательства не выполнил, а полученные средства в сумме свыше 1 млн. грн. присвоил.