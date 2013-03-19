Коммунисты в ВР объявили свой ультиматум

Во время выступления в Верховной Раде Украины лидера фракции Компартии Петра Симоненко на русском языке народные депутаты из фракции «Свобода» скандируют: «украинский!»

Как передает корреспондент УНИАН, при этом П.Симоненко продолжает выступление.

Из того, что можно было услышать из его выступления, сквозь скандирование, стало понятно, что фракция КПУ не будет голосовать за вопросы повестки дня до тех пор, пока не будут выполнены их требования, в частности относительно отмены пенсионной реформы.

П.Симоненко заявил, что фракция проголосует за повестку дня второй сессии ВР, а затем не будет голосовать за вопросы, которые сегодня внесены в повестку дня.

Как подчеркнул П.Симоненко, фракция КПУ после голосования о повестке дня второй сессии “ни за один из проектов законов голосовать не будет, пока не будут решены вопросы об отмене пенсионной реформы и не будет возобновлено законное право женщин выходить на пенсию в 55 лет, а мужчин в 60 лет”.

Он отметил, что фракция не будет голосовать до тех пор, пока не будет отменена медицинская реформа, которая привела к закрытию больниц и сокращению количества врачей.

П.Симоненко также подчеркнул, что фракция КПУ требует введения 0,5% пени за то, что не выплачивается заработная плата людям, и отдавать средства, полученные из этой пени тем, кому задолжали заработную плату.

Фракция КПУ также требует, чтобы правительство отчиталось по поводу того, “почему нет программы деятельности правительства”.

Лидер КПУ отметил, что правительство также должно дать информацию как повлияло на экономику Украины вступление в ВТО. Он подчеркнул, что “именно таможенный союз - это будущее Украины”.

П.Симоненко также требует выяснить ситуацию с Тернопольской областью, поскольку там не утвержден областной бюджет и в то же время идет финансирование “с нарушением законодательства”.