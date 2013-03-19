Фракция ПР пополнилась еще одним нардепом

Народный депутат Иван Мирный вошел в состав фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.

Он отметил, что вхождение И.Мирного во фракцию Партии регионов состоялось согласно Регламенту Верховной Рады и личному заявлению депутата.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 17 января зарегистрировала И.Мирного народным депутатом вместо Игоря Прасолова, который в декабре 2012 года был назначен на должность министра экономического развития и торговли.

22 февраля И.Мирный принес присягу народного депутата Украины. Он был избран в Верховную Раду по списку Партии регионов.