Рыбак открыл заседание Верховной Рады

Сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады Украины началось.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находятся депутаты из всех фракций.

В то же время заседание началось на несколько минут позже установленного времени.

Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак объявил о начале работы и попросил депутатов зарегистрироваться.

В сессионном зале зарегистрировались 390 народных депутатов.