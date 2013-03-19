Рыбак открыл заседание Верховной Рады
10:12, 19 марта 2013Политика
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В сессионном зале зарегистрировались 390 народных депутатов.
Владимир Рыбак открыл заседание
Сегодняшнее утреннее заседание Верховной Рады Украины началось.
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале находятся депутаты из всех фракций.
В то же время заседание началось на несколько минут позже установленного времени.
Спикер Верховной Рады Владимир Рыбак объявил о начале работы и попросил депутатов зарегистрироваться.
В сессионном зале зарегистрировались 390 народных депутатов.
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