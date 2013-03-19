Азаров сегодня выйдет в прямой эфир

Сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров даст пресс-конференцию для центральных, региональных и иностранных средств массовой информации.

Как сообщает Правительственный портал, пресс-конференция состоится в Клубе Кабинета Министров Украины (ул. Институтская, 7), начало - в 11:00.

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Планируется также, что с 14:00 до 16:00 на вопросы журналистов ответят первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Пресс-конференция Николая Азарова будет транслироваться в прямом эфире Первого Национального канала Украины и на персональной странице Николая Азарова в социальной сети Facebook.